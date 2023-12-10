شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يبدأ خطوة جديدة للتعافي من الإصابة فى الأهلي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ رضا سليم، لاعب الأهلي، مرحلة جديدة من التأهيل للتعافي من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها مؤخراً، وأجرى على إثرها جراحة فى الترقوة ومن إصابة أخرى بسيطة تعرض لها فى الأمامية.

رضا سليم تعرض لإصابة فى العضلة الأمامية خلال أداء برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الترقوة، فتم منحه راحة عدة أيام قبل البدء فى برنامج تأهيلي للتعافي من إصابة الأمامية وبرنامج آخر للتعافى من إصابة الترقوة.

وتعرض رضا سليم لإصابة في الكتف خلال مباراة صن داونز بالدوري الأفريقي في نوفمبر الماضي أجرى على أثرها جراحة في الترقوة ستبعده عن المباريات والتدريبات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الأصابة.

على صعيد آخر، يضع مسئولو النادى الاهلى، فى الساعات الحالية، اللمسات الأخيرة على رحلة فريق الكرة التى تتوجه إلى السعودية غداً، الاثنين، على متن طائرة خاصة لخوض غمار منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويبدأ الأهلى مشواره فى البطولة الجمعة 15 ديسمبر الجارى، بمواجهة المتأهل من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويخوض الأهلى كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازا أفضل من إنجازه الذى حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل أفريقيا فى تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائى وحصد اللقب فى نسخته المقبلة.

وشهدت قائمة النادي الأهلي غياب 6 لاعبين، وهم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ورضا سليم بسبب الإصابات، بالإضافة إلى أحمد عبد القادر وصلاح محسن لأسباب فنية.

وضمت قائمة الأهلى في كأس العالم للأندية كلاً من: محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، على معلول، وكريم الدبيس، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، وخالد عبدالفتاح، وأكرم توفيق ، عمرو السولية، وأليو ديانج، وإمام عاشور، ومروان عطية، وأحمد نبيل "كوكا"، وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، ومحمد مجدي "أفشة"، وكريم فؤاد ، محمود "كهربا"، وبيرسي تاو، وأنطوني موديست.