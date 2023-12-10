شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى يعود للزمالك أول يناير بعد إنهاء برنامجه التأهيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهازالفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك خدمات مصطفى شلبى جناح القلعة البيضاء أول يناير المقبل، بعد إنهاء برنامجه التأهيلى المخصص من قبل الجهاز الطبي في القلعة البيضاء، بسبب إصابة شرخ القدم التي يعانى منها.

ومن المتوقع أن يغيب مصطفى شلبى عن صفوف الزمالك في الأربع مباريات المقبلة أمام المصرى البورسعيدى والداخلية بالدورى، كما أنه لن يلحق بمباراة الإياب أمام ساجرادا الأنجولى، وتشهد مباراة سيراميكا جاهزية اللاعب من الناحية الطبية ليكون تحت تصرف الجهاز الطبي.

وقال مصطفى شلبى إنه لا يعانى من أي كسور في القدم، مؤكداً أن الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق يتابع حالته باستمرار، نافياً ما تردد عن خضوعه لفحوصات تحت إشراف طبيب آخر خارج النادى.

وأضاف شلبى خلال "استورى" إنستجرام، "أولا كل الأخبار المتداولة عن خضوعى لفحوصات طبية خارج النادى ومع طبيب آخر غير طبيب الزمالك أخبار غير صحيحة، وأتابع البرنامج التأهيلى والعلاجى الخاص بإصابتى تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، الذى يعمل معى منذ تعرضى للإصابة ويتابع الأمور لحظة بلحظة".

وتابع، "حتى في الإصابة الأولى التي تعرضت لها في وقت سابق وتماثلت بعدها للشفاء بشكل تام ولا يوجد أي تقصير من جانب الدكتور محمد أسامة، خضعت لأشعة جديدة منذ يومين، تحت إشراف الدكتور محمد أسامة ضمن البرنامج العلاجى والمتابعة الخاصة بإصابتى في الفترة الحالية أقوم بتنفيذ البرنامج العلاجى الخاص بى يومياً داخل نادى الزمالك، وللتوضيح لا أعانى من أي كسور فى القدم كما تردد".