شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة معتمد جمال مع مجلس الزمالك تحسم مصير الثلاثى الموقوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تحديد جلسة مع مجلس إدارة نادى القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، لحسم مصير الثلاثى الموقوف "أحمد فتوح ومحمد صبحى ومصطفى الزنارى" من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد انتهاء عقوبة إيقافهم.

وينتظر معتمد جمال قرار مجلس إدارة نادى الزمالك بشأن الثلاثى أحمد فتوح ومحمد صبحى، ومصطفى الزنارى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد انتهاء إيقافهم، خاصة أنه ترك حرية اتخاذ قرار مشاركة الثلاثى الموقوف فى التدريبات لمجلس الإدارة لتحديد مصيرهم، لا سيما أنه يرى أن هذا الأمر إدارى وراجع لهم وليس من حقه التدخل فى قرار تأديبى اتخذته الإدارة.

وانتهت مدة إيقاف ثلاثى الزمالك أحمد فتوح ومصطفى الزنارى ومحمد صبحى أمس الخميس، بعد انقضاء فترة الشهر التى قررها مجلس إدارة القلعة البيضاء كعقوبة على اللاعبين، بدأت منذ 7 نوفمبر الماضى على خلفية ما بدر منهم ليلة مباراة زد وتركهم المعسكر دون إذن.

كان فريق الزمالك حقق فوزا غاليا على ساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد السلام، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة.