شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عبد القادر وكريستو فى الخلفية والأشعة تحدد موقفهما من رحلة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد الضاوي "كريستو" لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق أمس، السبت، وسيخضع الثنائي لفحوصات طبية وأشعة خلال الساعات المقبلة من أجل تحديد موقفهما من السفر مع الأهلي غداً للسعودية للمشاركة فى كاس العالم للأندية.

ورغم عدم قيد عبد القادر وكريستو في قائمة الأهلي النهائية بكأس العالم للأندية، إلا أن الجهاز الفني للفريق كان قد قرر اصطحابهما ضمن البعثة تحسباً لسفر الفريق من السعودية للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على اصطحاب الخماسي "أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمد الضاوي كريستو ومحمد زعلوك" فى رحلة الفريق للسعودية والتى سيخوض خلالها الأهلي بطولة كأس العالم للأندية، رغم أن اللاعبين الخمسة غير مُقيّدين فى قائمة الأهلي النهائية بالبطولة العالمية.

وتضم قائمة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 23 لاعباً، حسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكن الأهلي قرر اصطحاب 28 لاعباً فى رحلة السعودية تحسباً للسفر من المملكة للإمارات لخوض بطولة السوبر المصري.

وتضم القائمة النهائية للأهلي فى مونديال الأندية كلاً من: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وآليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وخرج من القائمة 9 لاعبين هم: المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، فيما تم استبعاد كلاً من، أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد و صلاح محسن لأسباب فنية.

وتمنح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية المشاركة فى مونديال الأندية الحق في الاستبدال قبل أول مباراة بـ24 ساعة، على أن يكون سبب الاستبدال طارئا وقهريا كالإصابات الخطيرة.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مباراة يوم 12 الشهر ذاته التي ستجمع إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.