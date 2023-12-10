شكرا لقرائتكم خبر عن شالوليلى يقود هجوم صن داونز أمام بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المدرب رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة بيراميدز بعد قليل، فى إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: موسى ليبوسا، عبدالمنعم بوطويل، هلومفو كيكانا، خوليسو موداو.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، مارسيلو أليندي، ثيمبا زواني، تابيلو ماسيكو.

خط الهجوم: لوكاس ريبيرو، بيتر شالوليلي