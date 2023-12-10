شكرا لقرائتكم خبر عن شالوليلى يقود هجوم صن داونز أمام بيراميدز فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن المدرب رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، تشكيل فريقه الذى يستعد لمواجهة بيراميدز بعد قليل، فى إطار مواجهات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وضم التشكيل كلاً من:
حراسة المرمى: رونين ويليامز.
خط الدفاع: موسى ليبوسا، عبدالمنعم بوطويل، هلومفو كيكانا، خوليسو موداو.
خط الوسط: تيبوهو موكوينا، مارسيلو أليندي، ثيمبا زواني، تابيلو ماسيكو.
خط الهجوم: لوكاس ريبيرو، بيتر شالوليلي
ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونز فى الثالثة عصر اليوم باستاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا فى جنوب أفريقيا، في ثالث جولات دور المجموعات من بطولة دوري الأبطال.
وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي
خط الهجوم: فخري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس
وخرج من قائمة المباراة، الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.
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