شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قطاع الناشئين بالإسماعيلي: صالح جمعة مُستمر وكل الدعم لإيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف خضر، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الإسماعيلي، أن صالح جمعة لاعب الفريق مُستمر مع الدراويش لأن إيهاب جلال يرى أنه لاعب صاحب خبرة، واللاعب يعمل بكل جهد للعودة والموضوع في يد صالح جمعة، وسيكون مهم جداً لو عاد مع الإسماعيلي.

وأضاف أشرف خضر أن مجلس الإسماعيلي، برئاسة نصر أبو الحسن، منح ثقة كبيرة لإيهاب جلال المدير الفني للفريق، وهو ما سيكون السبب فى تواجد الفريق الأصفر بمركز متقدم في الدوري.

وقال خضر في تصريحات لبرنامج "صباح أون تايم"، أعرف عقلية نصر أبو الحسن دائماً هادئ ويعطي الفرصة للمدربين، وإيهاب جلال مدرب كبير ومشروع كبير تواجد في ظروف صعبة والمجلس يقدر ذلك، وإيهاب جلال يعلم تقدير المجلس له، وهذا سيكون السبب في تواجد الفريق بمركز جيد بالدوري.

وعن رحيل اللاعبين الكبار قال خضر، الإسماعيلي لديه مجلس إدارة وجهاز فني محترم، صالح جمعة لاعب كبير وكلهم لاعبين كبار ودائماً حتى في شغلي أعمل باحترافية، أي وقت ممكن اللاعبين يرحلوا، حسب وجهة نظر المدير الفني.

وأضاف، بداية الإسماعيلي أفضل من الموسم الماضي، رغم أننا حصدنا 7 نقاط من 8 مباريات، ليست الأفضل ولكن الأداء مطمئن والفريق يؤدي بشكل جيد وهناك جهد مبذول وواضح من الجهاز الفني واللاعبين مازالوا صغاراً.

واصل، نحتاج إلى تحسن النتائج في الفترة المقبلة، وتحدثت مع إيهاب جلال في هذا الأمر بالتدريبات، كان مهم جداً الفوز على البنك الأهلي ساعدنا كثيراً والأمور مستقرة بشكل أفضل والمكاسب هتكبر الفريق.

واختتم: الدوري صعب جداً هذا الموسم ولكننا مطمئنين، لدينا فريق مميز وهذا خلق حالة رضا لدى جماهير النادي، الجميع يقف خلف الفريق ونثق في تحسن النتائج والإسماعيلي هذا الموسم هيكون مرتاح في الجدول.