شكرا لقرائتكم خبر عن معتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدلى معتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، التى تقام على مدار 3 أيام، فى لجنته الانتخابية بمجمع مدارس محمد فريد بدسوق فى محافظة كفر الشيخ.

وأشاد عاشور بحسن سير العملية الانتخابية واستقبال الناخبين من جانب المستشار إسلام أبو عيطة المسئول عن اللجنة، ومساعدتهم والرد على استفساراتهم.