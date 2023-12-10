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تفاصيل جلسة طلعت محرم مع لاعبي المقاولون قبل أول مهمة رسمية

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القاهرة - سامية سيد - حرص طلعت محرم، المدير الفني الجديد لفريق المقاولون العرب، على الاجتماع بلاعبي الفريق، للحديث عن أهمية المرحلة التي يمر بها المقاولون بعد تراجعه فى جدول مسابقة الدوري، وشدد طلعت محرم على أهمية بذل اقصى مجهود على كل نقطة في الدوري في المباريات المقبلة، من أجل تحسين أوضاع الفريق والعودة إلى مكانة المقاولون الطبيعية في الجدول بين الكبار.

 

ويستعد طلعت محرم لقيادة المقاولون العرب أمام طلائع الجيش الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة التاسعة من الدوري.

 

كما عقد طلعت محرم اجتماعاً مع الجهاز المعاون الذي يضم حسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمود فرج محلل الأداء والدكتور أيمن زين طبيب الفريق وباقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي بالفريق، لوضع خطة المرحلة المقبلة.

 

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.

 

ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .

 

وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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