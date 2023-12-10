شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة طلعت محرم مع لاعبي المقاولون قبل أول مهمة رسمية والان مع تفاصيل الخبر
ويستعد طلعت محرم لقيادة المقاولون العرب أمام طلائع الجيش الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة التاسعة من الدوري.
كما عقد طلعت محرم اجتماعاً مع الجهاز المعاون الذي يضم حسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمود فرج محلل الأداء والدكتور أيمن زين طبيب الفريق وباقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي بالفريق، لوضع خطة المرحلة المقبلة.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 في جدول مسابقة الدوري بالموسم الجاري، برصيد 4 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات، تعادل في أربعة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 9 أهداف واستقبلت شباكهم 14 هدفاً آخر.
ويعد طلعت محرم من أبناء نادي المقاولون العرب لاعبا ومدربا وحقق مع الفريق بطولتي كأس مصر والسوبر المصري وعمل مدربا مع المقاولون العرب وخارجه كما حصل مؤخرا على رخصة التدريب A .
وأكد المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي أن المجلس يثق في المدير الفني واللاعبين لتجاوز المرحلة الحالية واستعادة مكانة المقاولون العرب.
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