شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة طلعت محرم مع لاعبي المقاولون قبل أول مهمة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص طلعت محرم، المدير الفني الجديد لفريق المقاولون العرب، على الاجتماع بلاعبي الفريق، للحديث عن أهمية المرحلة التي يمر بها المقاولون بعد تراجعه فى جدول مسابقة الدوري، وشدد طلعت محرم على أهمية بذل اقصى مجهود على كل نقطة في الدوري في المباريات المقبلة، من أجل تحسين أوضاع الفريق والعودة إلى مكانة المقاولون الطبيعية في الجدول بين الكبار.

ويستعد طلعت محرم لقيادة المقاولون العرب أمام طلائع الجيش الجمعة المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة التاسعة من الدوري.

كما عقد طلعت محرم اجتماعاً مع الجهاز المعاون الذي يضم حسن الشامي مدربا وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى ومحمود فرج محلل الأداء والدكتور أيمن زين طبيب الفريق وباقي أعضاء الجهاز الإداري والطبي بالفريق، لوضع خطة المرحلة المقبلة.