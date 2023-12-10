الامارات | الإماراتي فهد الحوسني ضمن أفضل 10 حكام في العالم لكرة قدم الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الموقع الرسمي لكرة قدم الصالات في العالم ( فوتسال بلانت) الحكم الدولي الاماراتي فهد بدر الحوسني ليكون بين أفضل عشرة حكام في العالم للعام 2023.

وهي ثاني مرة يتم اختيار الحوسني ضمن العشرة الافضل على العالم بعد عام 2021، في انجاز دولي مميز.

ويعد هذا الموقع الابرز عالميا وينظم جوائز واستفتاءات لأفضل المدربين واللاعبين والحكام على مستوى العالم.

وتضم القائمة ايضا الحكم الدولي المغربي خالد حنش، اضافة إلى ثمانية حكام دوليين، هم: الدوليان يليتش، وبايتش من كرواتيا، والبرتغالي كاردوسا، والاسباني دايفيد اوردانوزا، والأرجنتيني داريو سانتاماريا، والاسترالي ريان شيفاريد، والاوروغوياني دانيل رودريغيز، والفرنسي سدريك بيليسر.