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قطار أستون فيلا يدهس كبار البريميرليج ويكتب التاريخ

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ياسر رشاد - القاهرة - تمكن فريق أستون فيلا من مواصلة تحقيق الفوز، على كبار الفرق في الممتاز، بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، وسط انطلاقة مبهرة.

 

في مباراة الفريق المنعقدة بالـ "فيلا بارك"، حقق أستون فيلا فوزًا هامًا على أرسنال، بنتيجة هدف واحد دون رد في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

 

أستون فيلا

وكانت كتيبة إيمري قد حققت نفس النتيجة، ضد بطل اللقب مانشستر سيتي في الجولة السابقة يوم الأربعاء الماضي، مما جعل رصيدهم يرتفع إلى النقطة 35، ويحتل المركز الثالث.

  أوناي إيمري يصنع التاريخ مع أستون فيلا

 

استغرق أستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني 4 أيام فقط، لتحقيق الفوز على بطل ووصيف الموسم الماضي، ليحتل المركز الثالث في ترتيب البريميرليج حاليًا، بفارق نقطتين عن متصدر الدوري، ونقطة واحدة عن أرسنال الوصيف.

 

وأصبح فريق أستون فيلا كابوسًا للفرق الكبرى في الدوري الإنجليزي، حيث حقق الفوز على وتوتنهام في ملعبهما، ومن ثم تغلب على مانشستر سيتي وأرسنال في آخر مباراتين.

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 أوناي إيمري

كما حقق رقمًا قياسيًا لم يتحقق في تاريخ النادي الذي استمر لمدة 149 عامًا، حيث تمكن الفريق من الفوز في 15 مباراة على التوالي على أرضه في الدوري الإنجليزي، وسجل 39 هدفًا خلال تلك المباريات وتلقت شباكه 7 أهداف فقط.

 

ليصبح إيمري خامس مدرب يتمكن من تحقيق 15 انتصار متتالي، على ملعبه في تاريخ البريميرليج.

 

المدربون الأربعة الذين حققوا هذا الإنجاز تمكنوا من الفوز باللقب، وهــم السير أليكس فيرجسون مع فريق مانشستر يونايتد، وروبرتو مانشيني مع فريق مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مع فريق ليفربول، وبيب جوارديولا مع فريق مانشستر سيتي.

 

أحمد المحمدي يوجه رسالة تحذيرية لمنافسي أستون فيلا

 

بعد نهاية المباراة، خرج أحمد المحمدي، القائد السابق لفريق أستون فيلا، للاحتفال بفوز الفريق، موجهًا رسالة تحذيرية قوية للمنافسين.

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أحمد المحمدي

ونشر القائد السابق لمنتخب مصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "هناك انتصار رائع جديد في فيلا بارك، هل يوجد أي شخص يرغب في الانضمام؟".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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