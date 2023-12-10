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قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين بدوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الفريق الرسمية لمواجهة يونيون برلين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

وشهدت القائمة تواجد رودريجو جوس، وخوسيلو، وإبراهيم دياز، وحيث من المحتمل أن يتواجدوا الثلاثي على رأس تشكيل لمواجهة يونيون برلين في مباراة الغد.

قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين

حراسة المرمى: لونين، كيبا، فران.

خط الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، رودريجر، ميندي، توبياس.

الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، فالفيردي، سيبايوس، ماريو مارتن، نيكو باز.

الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، جونزالو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد حسم التأهل للدور القادم من بطولة بعدما حل في صدارة مجموعته في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما نجح في ضمان التأهل إلى الدور ثمن النهائي في الصدارة، بينما يتذيل يونيو برلين الترتيب برصيد نقطتين.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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