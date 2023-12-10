بطل أفريقيا لسباحة ذوي الاعاقة يدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - أدلي بطل أفريقيا لسباحة ذوي الاعاقة صوته فى منتصف، اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية ،داخل لجنة مدرسة حدائق شبرا الواقعة، بالساحل بشبرا مصر.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

كما شهدت اللجان الانتخابية بمدارس شبرا مصر توافد للألاف من المواطنين منذ الصباح الباكر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك وسط تواجد أمني كثيف لتسهيل عمليات دخول وخروج الناخبين وتذليل أي عقبات.

جاء ذلك وسط تكثيفات امنية مشددة من قبل قوات الشرطة ،لتأمين سير العملية الانتخابية وتحسبا لاندلاع أي أعمال شغب قد تعكر صفو الانتخابات الرئاسية.

يذكر أنه تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاحد حتى بعد غد الثلاثاء وتبدأ لجان الاقتراع عملها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، خلال أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.