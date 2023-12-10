انطلاق مونديال الأندية بالسعودية .. بعد غدٍ

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية ، للمرة التاريخية الأولى الذي يقام على أراضي المملكة ، بتواجد الأهلي بطل قارة أفريقيا ومانشستر سيتي بطل أوروبا وأبطال القارات الأخرى ، مع اتحاد جدة السعودي ، صاحب لقب الدوري المحلي بالمملكة.





وتشهد بطوله كأس العالم في نسختها المقبله تواجد الأهلي للنسخة الرابعة على التوالي بصفته ممثلا عن قارة افريقيا بعد حصده للقب دوري ابطال افريقيا لمره 11 في تاريخه على حساب الوداد المغربي بالفوز في القاهرة بثنائية لهدف ثم التعادل الايجابي في الدور البيضاء بهدف كل منهما، كذلك تشهد البطوله مشاركه نادي الاتحاد السعودي الذي حصد اخيرا لقب الدوري المحلي هناك ليتاهل الى المحفل العالمي .

كذلك من المقرر التواجد مانشستر سيتي الانجليزي الذي سبقه وان توج الأشهر الماضية بلقب دوري أبطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

وتنطلق فعاليات البطولة مساء بعد غد الثلاثاء بمواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي في الدور التمهيدي من المنافسات عند الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

تغيير نظام البطولة ..

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم ، قد أكد خلال قت سابق على أن عام 2025 سيشهد نظاما مختلفا لبطوله كاس العالم للانديه بتوسيع قاعده الأنديه الممثلة عن كل قاره ليصبح المشاركين في البطوله 32 فريق بدلا من نظامها الحالي المقتصر على سبعة أندية فقط.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد بدأ أس السبت تحضيراته لكأس العالم للأندية التي تقام في السعودية خلال الفترة من ١٢ إلى ٢٢ ديسمبر الجاري.

وخاض الفريق مرانه مساء الأمس على ملعب التتش، والذي بدأ بمحاضرة مطولة من مارسيل كولر المدير الفني للفريق مع اللاعبين.