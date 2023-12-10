الغيابات تضرب ريال مدريد أمام يونيون برلين بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت قائمة ريال مدريد المعلنة من قبل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، غياب عدد كبير من اللاعبين عن هذه المباراة.

جاء غياب 7 لاعبين عن قائمة المباراة المقبلة لريال مدريد لمواجهة يونيون برلين بسبب الإصابة، حيث يغيب كل من: تيبو كورتوا، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فينيسيوس جونيور، أردا جولر.

وكان أنشيلوتي قد أعلن عن قائمة الملكي لمواجهة الفريق الألماني، في المباراة التي يشهدها الملعب الأولمبي ببرلين في العاشرة من مساء الثلاثاء المقبل.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة يونيون برلين كالتالي:

حراس المرمى: لونين، كيبا، فران.

الدفاع: ألابا، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، رودريجر، ميندي، توبياس.

خط الوسط: بيلينجهام، كروس، مودريتش، فالفيردي، سيبايوس، ماريو مارتن، نيكو باز.

خط الهجوم: رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز، جونزالو.

جديرًا بالذكر أن ريال مدريد نجح في حسم التأهل للدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا بعدما جاء في صدارة مجموعته في المسابقة برصيد 15 نقطة، فيما يتذيل يونيو برلين الترتيب برصيد نقطتين.