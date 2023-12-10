بيراميدز يحقق تعادلاً ثمينًا أمام صن داونز بجنوب أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق بيراميدز في اقتناص تعادل ثمين أمام صن داونز الجنوب أفريقي، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأخير، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





انتهت مجريات المباراة بالتعادل السلبي، بعد لقاء قدم فيه فريق بيراميدز، تحت قيادة مديره الفني باتشيكو، أداءً مميزًا.

خاض فريق بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم كلًا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

جاء تشكيل صنداونز في اللقاء كما يلي:

حراسة المرمى: رونين ويليامز.

خط الدفاع: موسى ليبوسا، عبدالمنعم بوطويل، هلومفو كيكانا، خوليسو موداو.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا، مارسيلو أليندي، ثيمبا زواني، تابيلو ماسيكو.

خط الهجوم: لوكاس ريبيرو، بيتر شالوليلي.

وشهدت مجريات المباراة إلغاء هدف لصالح الفريق الجنوب أفريقي في الدقائق العشر الأخيرة، من عمر اللقاء، عبر بيتر شالوليلي بداعي التسلل.

كما تعرض لاعب بيراميدز أسامة جلال للطرد عند الدقيقة 89 من عمر المواجهة، عقب تحصله على بطاقتين صفراوين.

وبتلك النتيجة نجح فريق بيراميدز في رفع رصيده إلى 4 نقاط محتلاً الترتيب الرابع، بينما رفع فريق ماميلودي صنداونز رصيده إلى 4 نقاط محتلاً صدارة المجموعة الأولى.