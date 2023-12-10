جدول مباريات كأس العالم للأندية بالسعودية كاملاً

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، في نسختها التاريخية التي تقام على أراضي المملكة للمرة الأولى تاريخيًا ، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري .



وتأتي جميع مواجهات البطولة بتوقيتاتها على النحو التالي ..

اللقاء الافتتاحي ومواجهة الدور التمهيدي بين الاتحاد السعودي و أوكلاند سيتي النيوزيلندي ، وتقام بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة المشعة.

ربع النهائي الأول بين الأهلي بطل القارة و الفائز من المباراة السابقة الافتتاحية، على أن تقام يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب الجوهرة.

مواجهة ربع النهائي الثاني بين أوراوا الياباني وليون المكسيكي ، وتقام أيضًا يوم الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف، على استاد الأمير عبدالله فيصل.

نصف النهائي الأول بين فلومينينسي البرازيلي و الفائز من لقاء ربع النهائي الأول ، ويقام يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

نصف النهائي الثاني ، بين مانشستر سيتي الانجليزي و الفائز من لقاء ربع النهائي الثاني، الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر، في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.

مباراة تحديد صاحب الثالث، وتقام في يوم الجمعة 22 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على استاد الأمير عبدالله فيصل .

نهائي كأس العالم للأندية ، ويقام يوم الجمعة 22 ديسمبر في تمام الثامنة مساء، على ملعب الجوهرة.