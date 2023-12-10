منافس الزمالك..أبوسليم يهزم سوار الغيني في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - نجح أبوسليم الليبي في تحقيق الانتصار على أكاديمية سوار الغيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثالثة من دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمد القاضي لاعب أبوسليم سجل هدف المباراة الوحيد، والفوز لصالح فريقه الليبي أمام سوار الغيني، ليحصد الثلاث نقاط في المباراة.

بهذ الانتصار نجح أبوسليم الليبي في تحقيق ثاني الانتصارات في دور المجموعات بعد الفوز على ساجرادا الأنجولي بهدف نظيف.

وكان أبوسليم تعرض للخسارة أمام الزمالك في مباراته من الجولة الأولى، بعد الخسارة بهدف نظيف في القاهرة.

رفع أبوسليم الليبي رصيده إلى 6 نقاط في وصافة جدول ترتيب كأس الكوننفردالية الأفريقية خلف الزمالك المتصدر بالعلامة كاملة بـ 9 نقاط، فيما يتذيل سوار المجموعة دون نقاط بعد خسارته الثلاث مباريات.



