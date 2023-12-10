القنوات الناقلة لأولى مواجهات الأهلي بكأس العالم للأندية

ياسر رشاد - القاهرة - يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، مشواره في منافسات بطولة كأس العالم للأندية ، من الدور الثاني للبطولة ، بملاقاة الفائز من اللقاء الافتتاحي الذي يجمع اتحاد جدة السعودي ونظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي.





ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل 15 ديسمبر الجاري على ملعب الجوهرة المشعة.

ويذاع اللقاء الأول للأهلي ، وجميع مواجهات بطولة كأس العالم للأندية عبر شبكة القنوات الرياضية السعودية ssc، كما سيتم بث المباريات بشكل مباشر عبر منصات فيفا الرقمية .

تفاصيل مران الأهلي الأخير ..

وأدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة شباب بلوزداد أول أمس بدوري أبطال إفريقيا تدريبات استشفائية، فيما شارك باقي اللاعبين في وحدات تدريبية متنوعة داخل التتش، كما أدى مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وواصل محمود متولي ورضا سليم لاعبا الفريق تنفيذ البرنامج التأهيلي على هامش مران الفريق الأخير ، حيث قام لاعبا الفريق بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص بهما تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأغلق الأهلي ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد انتهاء مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت أول أمس السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبدأ الفريق تحضيراته لبطولة كأس العالم للأندية.