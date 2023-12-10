ليفركوزن يرفض هدية مرموش بـ البونديسليجا

ياسر رشاد - القاهرة - رفض باير ليفركوزن الهدية التي منحها له اَينتراخت فرانكفورت، الذي يلعب ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، بعد الفوز على بايرن ميونخ بنتيجة ثقيلة بالأمس 5/1، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر الدوري الألماني لهذا الموسم.

وتعادل ليفركوزن مع نظيره شتوتجارت بهدف لكل فريق، في المباراة التي انتهت منذ قليل، والذي استضافها ملعب مرسيدس بنز اَرينا.

تقدم كريس فيهريش لـ شتوتجارت في الدقيقة 40 من عمر الشط الأول، بينما تعادل فلوريان فيرتز لـ ليفركوزن في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني والمباراة.

وكان عمر مرموش قد تألق بشدة خلال مباراة فرانكفورت أمام بايرن ميونخ، حيث نجح في تسجيل هدف واحد وصناعة هدفين، في المباراة التي أُقيمت بالأمس السبت.

ويستمر بارير ليفركوزن في صدارة ترتيب الدوري الألماني لهذا الموسم برصيد 36 نقطة، وكان أمامه الفرصة للابتعاد أكثر بصدارة ترتيب الدوري الألماني حال نجح في الاستفادة من هدية فريق عمر مرموش اَينتراخت فرانكفورت، بعد الفوز على بايرن ميونخ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

بينما يحل بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 32 نقطة، فيما يأتي شتوتجارت في المركز الثالث بـ 31 نقطة.