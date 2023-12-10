اخبار الرياضه

نجم مانشستر سيتي على رادار اليونايتد في الميركاتو

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث مانشستر يونايتد عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد المستويات المتذبذبة لعدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية.

وكان اليونايتد قد تلقى الخسارة من نظيره بورنموث بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الممتاز لهذا الموسم.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن إدارة مانشستر يونايتد ترغب في الحصول على خدمات اللاعب كالفين فيليبس، لاعب وسط مانشستر سيتي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

كالفين فيليبس

وشددت الصحيفة الإنجليزية على أن التعاقد مع فيليبس جاء بفرمان من المدرب الهولندي إيريك تين هاج، والذي يبحث تدعيم صفوفه، بعد المعانات الكبيرة التي تعرض لها خلال الموسم الحالي جراء مستويات عدد كبير من اللاعبين.

ويجد لاعب الوسط الإنجليزي معاناة كبيرة مع فريقه الحالي مانشستر سيتي، وذلك بسبب ابتعاده عن اللعب بشكل أساسي خلال الموسم الحالي والماضي، حيث انتقل للسيتزين من ليدز يونايتد في 2022، لكنه لم يلعب سوي مباراتين فقط كأساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا