بعد ثلاث جولات بأبطال أفريقيا .. تساوي جميع أندية مجموعة بيراميدز في النقاط

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت اليوم الأحد ، منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في المنافسات التي يشارك فيه بيراميدز والأهلي عن الكرة المصرية.





ونجح فريق بيراميدز في اقتناص تعادلاً ثمينًا من صن داونز الجنوب أفريقي على ملعبه في بريتوريا ، ليرتفع رصيد كلا الفريقين إلى النقطة الرابعة.

ترتيب أندية المجموعة بعد مرور ثلاث جولات ..

في الترتيب الأول صن داونز 4 نقاط.

مازيمبي ثانيًا 4 نقاط.

فريق نواذيبو المورتيني 4 نقاط.

الترتيب الرابع فريق بيراميدز برصيد 4 نقاط.

وخاض فريق بيراميدز مواجهة اليوم بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - كريم حافظ - رمضان صبحي - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - علي جبر - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - يوسف أسامة - دودو الجباس.

وشهدت قائمة المباراة النهائية عدم تواجد الثنائي محمود مرعي وسيف جعفر.