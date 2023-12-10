جوارديولا يكشف طبيعة إصابة هالاند

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

وأكد جوارديولا أن هالاند عاني من إجهاد عظمي على مستوى القدم، بعدما شعر بها خلال مواجهة أستون فيلا.

وشدد المدرب الإسباني على أن هذه الإصابة ستمنع هالاند من التواجد في مباراة لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2023/2024.

وتحدث بيب جوارديولا في تصريحات صحفية لشبكة "سكاي سبورتس"، حيث قال: "بالتأكيد هالاند لديه معاناة من إجهاد عظمي في قدمه، جاء هذا الشعور بعد مباراة السيتي أمام أستون فيلا، لذلك لن يتمكن من اللعب اليوم".

وتابع: "ليس لدي معلومة إذا كان الأمر سيئًا أم لا، لكنه يتعلق بما يحدث خلال الفترة المقبلة، لذلك دعونا نرى ما سيحدث".

ويبحث مانشستر سيتي عن الفوز على لوتون تاون في المباراة التي تُجرى خلال الوقت الراهن من أجل استعادة الانتصارات من جديد بعد السقوط أمام أستون فيلا.