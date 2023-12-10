محمد عواد لـ الزمالك: أملك عروضا من الدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - أبلغ محمد عواد حارس مرمى الزمالك، مسؤولي الأبيض بتلقيه عروضا سعودية خلال الفترة الماضية، من أجل التعاقد معه في شهر يناير المقبل.

كان مسؤولي الزمالك بدأوا التحدث مع عواد بشكل شفوي بشأن تجديد عقده مع الأبيض، ليرد عليهم بأن لديه عروضا سعودية ترغب في شراءه في الشتاء المقبل.

وحسبما علمت الخليج 365، أن عواد أكد لمسؤولي الزمالك أن النادي السعودي سيتواصل مع الأبيض خلال الأيام المقبلة ، من أجل شراء الـ 6 شهور المتبقية في عقده مع النادي.

وينتهي تعاقد محمد عواد مع نادي الزمالك في 30 يونيو بنهاية الموسم الحالي 2023 – 2024، وتم عرض محمد صبحي للبيع بسبب أزمة تركه المعسكر الشهيرة.

ترغب إدارة نادي الزمالك في تخفيض عقد محمد عواد والذي سيكون له دور في تسهيل مهمة التجديد مع الفارس الأبيض، وفي حال موافقة اللاعب سيتم إعلان التجديد لموسمين إضافيين.

تعمل إدارة نادي الزمالك في الفترة على تخفيض عقود بعض اللاعبين الذين يحصلون على رواتب من الفئة الأولى في الزمالك من 10 إلى 12 مليون جنيه.

ويحصل عواد على راتب سنوي 16 مليون جنيه في عقده، ورحب في وقت سابق بتخفيض راتبة مع النادي، مما يسهل عملية بقاءه ضمن القلعة البيضاء.

