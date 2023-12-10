بيراميدز يخطف تعادل ثمين من صنداونز في عقر داره

محمد اسماعيل - القاهرة - نجح فريق بيراميدز، في التعادل مع صنداونز سلبيا، بدون أهداف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل، على استاد لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقدم فريق بيراميدز، أداء مميز دفاعيا وهجوميا، خاصة في الشوط الثاني، بينما لم يظهر الفريق الجنوب أفريقي، بالمستوى المعهود عليه خلال الفترة الماضية.

وأهدر لاعبو بيراميدز، عدد من الفرص في الشوط الثاني، بعدما اعتمد باتشيكو المدير الفني للفريق، في الشوط الثاني على الهجمات المرتدة.

وشهدت المباراة طرد أسامة جلال مدافع فريق بيراميدز، في الدقيقة 89 بعد حصوله على إنذارين.

وبهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى أربعة نقاط، في المركز الأخير، بينما رفع صنداونز رصيده إلى نفس الرصيد 4 نقاط في المركز الأول.