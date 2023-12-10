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إيفرتون يفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين وإيفرتون، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق إيفرتون على منافسه تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

سجل هدف إيفرتون الأول، عبدالله دوكوري في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف إيفرتون الثاني، لويس دوبين في الدقيقة 92 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع إيفرتون رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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