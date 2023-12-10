إيفرتون يفوز على تشيلسي بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين تشيلسي وإيفرتون، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق إيفرتون على منافسه تشيلسي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب جوديسون بارك.

سجل هدف إيفرتون الأول، عبدالله دوكوري في الدقيقة 54 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف إيفرتون الثاني، لويس دوبين في الدقيقة 92 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع إيفرتون رصيده لـ 13 نقطة في المركز السابع عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.