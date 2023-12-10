فولهام يضرب وست هام يونايتد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين وست هام يونايتد وفولهام، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق فولهام على منافسه وست هام بنتيجة 5-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج.

سجل هدف فولهام الأول، خيمينيز في الدقيقة 22 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الثاني، ويليان في الدقيقة 31 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الثالث، توسين الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف فولهام الرابع، هاري ويلسون الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف فولهام الخامس، كارلوس فينيسيوس الدقيقة 88 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع فولهام رصيده لـ 21 نقطة في المركز العاشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل وست هام المركز التاسع برصيد 24 نقطة.