مانشستر سيتي يقلب تأخره ويفوز على لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين مانشستر سيتي ولوتون تاون، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 4 مساء بتوقيت مصر.

وفاز فريق مانشستر سيتي على منافسه لوتون تاون بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب كينيلورث.

سجل هدف لوتون تاون، أديبايو في الدقيقة 45+2 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف مانشستر سيتي الأول، برناردو سيلفا في الدقيقة 62 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف مانشستر سيتي الثاني، جاك جريليش في الدقيقة 65 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع مانشستر سيتي رصيده لـ 33 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل لوتون تاون المركز الثامن عشر برصيد 9 نقاط.