"كنا نستحق الفوز".. باتشيكو يتحدث عن تعادل بيراميدز مع صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز في المؤتمر الصحفي عقب التعادل مع صن داونز، أن الفريق المصري كان يستحق الفوز وأنه غير راض بالتعادل في جنوب أفريقيا.

وقال باتشيكو: "أنا غير راض بالتعادل السلبي أمام صن داونز، كنا نستحق الفوز اليوم، حيث أضعنا الكثير من الفرص المحققة ولولا عدم التوفيق لخرج الفريق بالفوز".

وأضاف: "من الضروري تحية لاعبي بيراميدز على الأداء الرائع اليوم، حيث تفوقوا على المنافس في معظم مجريات المباراة، وفي الشوط الأول أغلق دفاعنا جميع المساحات أمام صن داونز".

وواصل: "صن داونز فريق كبير وواحد من أهم فرق القارة الأفريقية ويمتلك العديد من الحلول، ولكن بيراميدز فريق كبير أيضا وقادر على مواصلة مشواره بقوة في الفترة المقبلة، وكنا نستحق الفوز".

واختتم جايمي: "علينا الآن ترك هذه النتيجة خلفنا ونركز على المباريات المقبلة، حيث لدينا مباراة هامة ضد بلدية المحلة في الدوري المصري، ثم بعدها نركز على مباراة العودة ضد صن داونز من أجل الفوز".

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