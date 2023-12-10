طلاب أزهر أسيوط لذوي الهمم يحصدون 18 ميدالية متنوعة ببطولة الجامعات

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار اهتمام جامعة الأزهر بتكريم ورعاية طلابها ذوي الاحتياجات الخاصة المتميزين، قام الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بتكريم فريق جامعة الأزهر بأسيوط لذوي الاحتياجات الخاصة المشارك في بطولة الجامعات المصرية في أبو قير بالإسكندرية.

حقق الفريق 18 ميدالية متنوعة تحت رعاية وزارة الشباب الرياضية في الفترة من 29 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2023م. هذا يؤكد تميز وإبداع طلاب فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأنشطة الطلابية وتحقيقهم للعديد من المراكز المتقدمة في جميع المسابقات والأحداث الرياضية على مستوى الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي بالطلاب، معبرًا عن شكره وتقديره لجهودهم وتفوقهم، وطالبهم بالمزيد من أجل تعزيز مكانة جامعة الأزهر. وأعرب عن دعمه الكامل لهؤلاء الطلاب في جميع الأنشطة الطلابية.

يجدر بالذكر أن فريق كرة الطائرة جلوس بفرع الجامعة حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة كرة الطائرة جلوس، بالإضافة إلى تنس الطاولة ورفع الأثقال وألعاب القوى. شارك فرع الجامعة في البعثة بعدد 20 طالبًا مشاركة فريق جامعة الأزهر بأسيوط في بطولة الجامعات المصرية بأبو قير بالإسكندرية أظهرت القدرات والمهارات المتميزة لأبناء جامعة الأزهر ذوي الهمم. حيث تمكن الفريق من تحقيق نتائج رائعة وحصد 18 ميدالية متنوعة في مختلف الأنشطة الرياضية منها 15 ذهبية و2 فضية و1 برونزية.

تضمنت لجنة الإشراف محمد حسين أبو العلا، مدير الإدارة، والدكتور أحمد عبد العظيم رئيس الخليج 365 والزملاء برعاية الشباب.

تعكس هذه الإنجازات العزيمة والاصرار التي يتمتع بها أبناء فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، حيث يثبتون مرة أخرى أن الإعاقة ليست عائقاً أمام تحقيق النجاح والتفوق. تهدف جامعة الأزهر إلى تشجيع وتقدير جهود طلابها ذوي الهمم المتميزين، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم في مختلف المجالات.

يجب أن نشيد بقدرة فريق جامعة الأزهر بأسيوط على تحقيق هذا الإنجاز الرائع في البطولة. فقد تنافس الفريق قوة وثبات مع فرق جامعات مصرية أخرى وتفوق عليها للوصول إلى منصات التتويج. يجب أن نزيد من وعي المجتمع بأن ذوي الهمم يستحقون التقدير والدعم في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي.

تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة لجامعة الأزهر في تطوير العملية التعليمية والتربوية لطلابها ذوي الهمم، وتقديم فرص متساوية للجميع للتفوق وتحقيق النجاح. إن تكريم الفريق المشارك في بطولة الجامعات المصرية هو إشادة بجهودهم وتشجيع لهم على المضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات.

تثبت هذه النجاحات الرياضية أن العزم والعمل الجاد لا يعرف حدوداً، وأن قدرة الإرادة قادرة على تحقيق المستحيل. إن تحقيق هذا العدد الكبير من الميداليات يعكس إبداع ومهارة أبناء فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي، ويجدد الثقة في قدراتهم وإمكانيتهم في تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

بهذا التكريم، تستمر جامعة الأزهر في دعم أبنائها ذوي الهمم وتقديم الفرص المناسبة لهم لممارسة الرياضة وتطوير مهاراتهم. إن رؤية الجامعة تهدف إلى توفير بيئة تعليمية شاملة ومشجعة لجميع الطلاب، بغض النظر عن قدراتهم الجسدية أو العقلية.

في النهاية، يجب أن نحتفي بهذا الإنجاز المذهل لفريق جامعة الأزهر بأسيوط ونعزز الوعي بأهمية دعم ورعاية ذوي الهمم في المجتمع. إن أبناء فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي يعدون مثالًا حيًا للإرادة والتفاني، ويستحقون كل التكريم والتقدير على إنجازاتهم اللافتة.

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم

تكريم طلاب جامعة الأزهر بأسيوط ذوي الهمم