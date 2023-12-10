تشكيل فيوتشر أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة إتحاد العاصمة الجزائري بالكونفدرالية.



تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة اتحاد العاصمة الجزائري:



في حراسة المرمى: محمود جنش

في دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي

في وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي

في هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمود حمدي ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على فريق اتحاد العاصمة، بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



