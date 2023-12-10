توتنهام يتقدم على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع توتنهام هوتسبيرز التقدم على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن مناقسات الجولة الـ 16 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023-2024.

وانتهى الشوط الأول بتقدم توتنهام على نظيره نيوكاسل، حيث جاء الهدف الأول للسبيرز عن طريق ديستيني أودوجي في الدقيقة 26، بينما ضاعف الدولي البرازيلي ريتشارليسون في الدقيقة 38.

وأحتل توتنهام المركز الخامس في ترتيب البريميرليج برصيد 27 نقطة، بينما يحل نيوكاسل في المركز السابع بـ 26 نقطة، وذلك قبل انطلاق المباراة.

وكان الجهاز الفني لتوتنهام قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، بن دايفيز، ديستني أودوجي.

الوسط: بيسوما، برينان جونسون، بابا سار.

الهجوم: ديجان كولوسيفسكي، سون هيونج مين، ريتشارليسون.