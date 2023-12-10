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رئيس المقاولون: ندعم الجهاز الفني وقادرون على تحقيق الانتصارات

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص المهندس محسن صلاح، رئيس النادي المقاولون العرب، على عقد جلسة مطولة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور الجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، وذلك بعد تكليفه بقيادة الفريق وقبل مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري.

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وأكد المهندس محسن صلاح على تحفيز اللاعبين دعمه الكامل للجهاز الفني بقيادة طلعت محرم، أحد أبناء النادي المخلصين وجهازه المعاون، للخروج بالفريق من وضعه الصعب في جدول مسابقة الدوري العام.

 

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رئيس المقاولون العرب يحفز اللاعبين 

كما شدد المهندس محسن صلاح على أهمية حصد نقاط مباراة طلائع الجيش لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح ومكانته الطبيعية في جدول المسابقة مطالبا اللاعبين ببذل أقصى جهد والإلتزام بالتعليمات لإثبات جدارتهم بارتداء قميص المقاولون العرب صاحب التاريخ الكبير في الكرة المصرية والأفريقية ومؤكدا على ثقته في اللاعبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن طلعت محرم لتجاوز تلك المرحلة وعودة الفريق لوضعه الطبيعي في جدول الدوري.

أضاف رئيس نادي المقاولون خلال اجتماعه مع الجهاز الفني واللاعبين إن الإدارة تقف خلف الفريق والجهاز الفني ولا تتوانى عن الدعم والمساندة وأنهم قادرون على تحقيق الانتصارات الفترة المقبلة.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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