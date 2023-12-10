لوكاكو يقود تشكيل روما أمام فيورنتينا بالدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراته امام فيورنتينا مساء اليوم الأحد علي ملعب أنطونيو رالوانو، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

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حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: مانشيني – يورينتي – إنديكان

خط الوسط كريستينسن – باريديس – كريستانتي زاليفسكي

وفي خط الهجوم: بيليجريني – باولو ديب إلا – لوكاكو

ويحتل روما، المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 24 نقطة.