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تشافي يعلن تشكيل برشلونة أمام جيرونا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق ، عن تشكيل البارسا استعدادا لمباراة جيرونا، والتي تجمع بينهما في الجولة 16 من بطولة .
وشهد التشكيل الأساسي تواجد إيناكي بينيا في حراسة عرين فريق برشلونة في مباراته أمام جيرونا.

جاء تشكيل برشلونة أمام جيرونا:

في حراسة المرمى: إيناكي بينيا.
في خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد أراوخو، أندريس كريستنسن، جواو كانسيلو.

في خط الوسط: فرينكي دي يونج، إلكاي جوندوجان، بيدري جونزاليس.
في خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.
 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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