الهلال مهدد بفقد سافيتش في نصف نهائي كأس الملك

أصبح سافيتش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مهددًا بالغياب عن مباراة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

ويغيب سافيتش عن مباراة نصف نهائي كأس الملك مع الهلال في حال حصوله على كارت أصفر أمام التعاون غدًا.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره التعاون، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، غدًا الإثنين الموافق الحادية عشر من شهر ديسمبر الجاري.

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وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال أمام التعاون في تمام الساعة الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

وكان سافيتش قد انضم إلى صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من لاتسيو الإيطالي.

وشارك اللاعب الصربي صاحب الـ28 عامًا مع الهلال السعودي منذ قدومه إلى الفريق في 18 لقاء وسجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف آخرين، وذلك في جميع المسابقات.