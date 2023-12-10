أسبوع استثنائي للمحترفين المصريين.. تألق مصحوب بـ 13 لقطة مضيئة

حقق المحترفين المصريين، أسبوعًا استثنائيًا خلال المشاركة مع أنديتهم، أسفر عن توهج يتضمن 13 لقطة مضيئة، بدأها كوكا واختتمها محمود تريزيجيه.

وبدأ توهج المحترفين المصريين، بتسجيل أحمد حسن كوكا، هاتريك في 9 دقائق فقط خلال مشاركته في مباراة بينديك سبور ضد إسبرطة، في الدور الرابع من كأس تركيا، يوم الثلاثاء الماضي.

وتمكن طارق حامد، المحترف المصري ضمن صفوف ضمك، من تسجيل هدفًا رائعًا في شباك فريقه السابق اتحاد جدة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

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وعاد محمد شريف لتسجيل الأهداف رفقة فريقه الخليج، حيث أحرز هدفًا في الفوز الذي حققه الفريق على أبها بثلاثية مقابل هدف.

وشهدت مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس، تسجيل محمد صلاح هدفًا تاريخيًا وصل به إلى هدفه رقم 200 بقميص الريدز، كما صنع هدف الفوز الذي أحرزه إليوت.

ووقع مصطفى محمد، نجم نانت، على هدفه السادس في بطولة الدوري الفرنسي خلال الموسم الحالي والأول في شباك باريس سان جيرمان.

وتوهج عمر مرموش، خلال مشاركته في مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني، حيث سجل هدفًا وصنع هدفين آخرين.

واختتم محمود تريزيجيه، تألق اللاعبين المحترفين المصريين، بتسجيل هدفين في مباراة فريقه طرابزون سبور ضد غازي عنتاب، في الدوري التركي.