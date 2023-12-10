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بنزيما يكشف عن تشكيلة أحلامه.. تجاهل رونالدو وميسي

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كريم بنزيما - الاتحاد

كريم بنزيما - الاتحاد

كشف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل أحلامه، الذي شهد غياب الثنائي نجم النصر، وليونيل نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وشهد تشكيلة الأحلام للنجم الفرنسي بنزيما، تواجد البرازيلي رونالدينيو نجم الأسبق، وغياب رونالدو وميسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو ظهر خلاله بنزيما، حيث اختار أفضل 11 لاعبا عبر التاريخ، من وجهة نظره.

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وتواجد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي زين الدين زيدان نجم السابق، في تشكيل أحلام بنزيما.

وجاء تشكيل أحلام بنزيما على النحو التالي:

– حراسة المرمى: مانويل نوير

– الدفاع: داني ألفيس، بيبي، سيرجيو راموس، مارسيلو

– الوسط: بول بوجبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان

– الهجوم: كريم بنزيما، رونالدو داليما.

ويستعد بنزيما رفقة فريقه اتحاد جدة لملاقاة نظيره أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح منافسات مونديال الأندية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية ، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 21 من الشهر ذاته.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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