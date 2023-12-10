بنزيما يكشف عن تشكيلة أحلامه.. تجاهل رونالدو وميسي

كشف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم اتحاد جدة السعودي، عن تشكيل أحلامه، الذي شهد غياب الثنائي كريستيانو رونالدو نجم النصر، وليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي.

وشهد تشكيلة الأحلام للنجم الفرنسي بنزيما، تواجد البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الأسبق، وغياب رونالدو وميسي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة، عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو ظهر خلاله بنزيما، حيث اختار أفضل 11 لاعبا عبر التاريخ، من وجهة نظره.

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وتواجد الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، والفرنسي زين الدين زيدان نجم ريال مدريد السابق، في تشكيل أحلام بنزيما.

وجاء تشكيل أحلام بنزيما على النحو التالي:

– حراسة المرمى: مانويل نوير

– الدفاع: داني ألفيس، بيبي، سيرجيو راموس، مارسيلو

– الوسط: بول بوجبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان

– الهجوم: كريم بنزيما، رونالدو داليما.

ويستعد بنزيما رفقة فريقه اتحاد جدة لملاقاة نظيره أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء المقبل، في افتتاح منافسات مونديال الأندية.

وستقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 21 من الشهر ذاته.