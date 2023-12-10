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نجم برشلونة يحسم قراره النهائي بشأن الرحيل في يناير

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تلقى ماركوس ألونسو لاعب برشلونة ضربة قوية هذا الموسم، بعد أن أصبح بديلاً للثنائي إينيجو مارتينيز، بالإضافة إلى جواو كانسيلو.

وبينما فشل اللاعب في الحصول على مكان في تشكيل تشافي هيرنانديز، فقد ارتبط نجم السابق بالرحيل عن ملعب الكامب نو خلال هذا الصيف.

يصبح الإسباني وكيلًا مجانيًا في الصيف المقبل، ويبدو أن أبواب خروجه ستكون مفتوحة في يناير أيضًا، حيث يأمل برشلونة في ضم فيتور روكي، وربما لاعب آخر إذا أتيحت الفرصة.

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ومع ذلك، ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أن ألونسو سيستمر في برشلونة بعد يناير، وحتى الصيف، على أقل تقدير.

تتضمن صفقته الحالية خيار التجديد التلقائي إذا لعب نصف المباريات المتاحة له، لكن هذا يبدو غير مرجح إلى حد كبير في هذه المرحلة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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