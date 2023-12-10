ليفربول وتشيلسي يتنافسان على ضم نجم إنتر ميلان

يجذب لاعب خط وسط إنتر ميلان هاكان كالهان أوغلو اهتمام أكثر من فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط لاعب خط الوسط التركي بالرحيل عن صفوف إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت” فإن اللاعب صاحب الـ29 عاماً قد ينتقل لإنجلترا في عام 2024.

وكان ليفربول وتشيلسي قد أبدوا اهتماماً كبيراً بضم النجم التركي الدولي أوغلو.

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وسجل كالهان أوغلو الذي مدد عقده هذا الصيف حتى عام 2027 19 هدف وصنع 22 تمريرة حاسمة خلال 112 مباراة مع إنتر ميلان.

وسجل نجم إنتر ميلان سبعة أهداف وصنع هدف واحد في 17 مباراة رسمية مع إنتر ميلان هذا الموسم .

ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة.

ويحتل تشيلسي المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة ، وكان البلوز قد تعرض لهزيمة جديدة منذ قليل ضد إيفرتون بهدفين نظيفين على ملعب جوديسون بارك.