خطة الاهلي السعودي لرحيل فيرمينو

تخطط إدارة النادي الاهلي السعودي، إلى الإطاحة بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأبدت إدارة النادي الاهلي السعودي رغبتها في رحيل فيرمينو، خلال الفترة المقبلة، بعدما ظهر بشكل ضعيف مع الفريق.

وتريد إدارة نادي الاهلي السعودي، بيع فيرمينو، من أجل ضم لاعب أجنبي جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتحاول إدارة الراقي، إيجاد حل سريع فيما يتعلق بعقد فيرمينو، سواء بالرحيل على سبيل الإعارة لأندية دوري روشن، أو تسويق عقده لبيعه بشكل نهائي.

وكان فيرمينو قد انضم إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وشارك في 16 مباراة، سجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين، حيث غاب عن التهديف خلال العديد من المباريات.

وانتقل فيرمينو إلى أهلي جدة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.