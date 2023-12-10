فرص صعبة للتأهل.. كيف يصعد بيراميدز إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



فاجئ فريق بيراميدز الجميع وحقق تعادل هام خارج الديار أمام فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، لتنتهي المباراة 0/0، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والذي جمع بينهما اليوم على أرضية ملعب لوفتوس فيرسفيلد.



ويلعب فريق بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة أندية التي تضم صن داونز الجنوب أفريقيا، وتيبي مازيمبي الكونغولي، ونواذيبو الموريتاني.

وتساوت الأندية الأربعة في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بعد خوض 3 مباريات، لكن صنداونز في الصدارة بفارق الأهداف.

ويتذيل بيراميدز الترتيب بالفوز في مباراة والتعادل في أخرى والخسارة في مباراة، بتسجيله هدفًا بينما استقبلت شباكه هدفين.

ويتبقى لفريق بيراميدز آخر مباراتين على ملعبه، ضد صنداونز ونواذيبو، وإذا استطاع الفوز وحصد الـ6 نقاط سيضمن التأهل بشكل كبير إلى دور الـ16، وإذا فشل في ذلك سيكون موقفه صعب في التأهل

وإذا تساوت نقاط أكثر من نادي في المجموعة يتم حسم المتأهلين وفقًا للمواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف.