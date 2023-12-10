مروان محسن يقود هجوم فيوتشر في مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري بملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود جنش.
دفاع: محمد ربيعة، محمد عبد السلام، محمود رزق، باسم علي.
وسط: غنام محمد، بيلو، عمر كمال ، محمد صادق ، عبد الكبير الوادي.
هجوم: مروان محسن.
ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي ، هشام عادل ، كجالي درامي ، علي زعزع ، طارق طه، محمد فاروق ، عمر السعيد ، احمد عاطف ، محمد نصير.