الأهلي يتفوق على ليفربول ومركز صادم للزمالك.. الإعلان عن تصنيف الأندية العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:



كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، تصنيف الأندية على مستوى العالم، والذي شهد تفوقًا للنادي الأهلي على أندية عالمية، وذلك خلال في الفترة من ديسمبر 2022 حتى 30 نوفمبر 2023.

واحتل الأهلي المركز الرابع في التصنيف العالمي للأندية برصيد 255 نقطة، بينما تصدر القائمة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بـ314 نقطة، ويليه ريال مدريد 308 نقاط، ثم ميلان 264 نقطة.

وجاء نادي بيراميدز في المركز 61 بـ147.25 نقطة، بينما احتل الزمالك المركز 107 بـ118 نقطة، وأندية فيوتشر في المركز 130 برصيد 104 نقاط، وإنبي في المركز 334 بـ60.5، المصري البورسعيدي ي في المركز 338 بـ60 نقطة.

وتواجد نادي برشلونة في المركز الرابع عشر برصيد 196 نقطة، ومن خلفة اي سي روما الإيطالي برصيد 194.5 نقطة، وبايرن ميونيخ برصيد 194 نقطة، واحتل ليفربول المركز الـ53 برصيد 152 نقطة.