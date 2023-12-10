توتنهام يفوز على نيوكاسل يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

انتهت أحداث المباراة التي أقيمت بين توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في تمام الساعة الـ 6.30 مساء بتوقيت مصر.

وفاز توتنهام على منافسه نيوكاسل بنتيجة 4-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب هوتسبير.

سجل هدف توتنهام الأول، أودوجي في الدقيقة 26 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف توتنهام الثاني، ريتشارليسون في الدقيقة 38 من زمن شوط المباراة الأول.

سجل هدف توتنهام الثالث، ريتشارليسون في الدقيقة 60 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف توتنهام الرابع، سون هيونج مين في الدقيقة 85 من زمن شوط المباراة الثاني.

سجل هدف نيوكاسل، جويلاينتون في الدقيقة 91 من زمن شوط المباراة الثاني.

بتلك النتيجة، رفع توتنهام رصيده لـ 30 نقطة في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل نيوكاسل المركز السابع برصيد 26 نقطة.