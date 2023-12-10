أفضل 5 سيناريوهات للتأهل.. كم نقطة يحتاجها الزمالك للصعود إلى ربع نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

بنسبة 90% اقترب فريق كرة بنادي الزمالك من التأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد فوزه في 3 مباريات من أصل 6 حتى الأن وحصد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.

وتصدر الزمالك مجموعته بالفوز على كلًا من أبوسليم الليبي وساجرادا الأنجولي بهدف دون رد في كل مباراة، والفوز على على سوار الغيني برباعية ثقيلة.

سيناريوهات تأهل الزمالك إلى دور ربع النهائي؟

يواجهة فريق الزمالك مباراة صعبة وقوية أمام ساجرادا الأنجولي يوم 20 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات في الكونفدرالية.

السيناريو الأول

إذا استطاع الزمالك الفوز سوف يحصل على 12 نقطة على رأس المجموعة، سوف يتأهل مباشرة، دون النظر لنتائج آخر مباراتين.

السيناريو الثاني

التعادل امام ساجرادا يكفيه للتأهل حتى إذا خسر آخر مباراتين وفاز فيها ساجرادا بفضل المواجهات المباشرة، لأن الزمالك تعادل إيابًا سلبيًا، وفاز في القاهرة 1/0.

السيناريو الثالث

إذا خسرت ساجرادا في أي مباراة أو تعادلت، مع خسارة أبو سليم في المباراة المرتقبة أمام الزمالك في فبراير القادمة، سوف يحتاج الفارس الأبيض إلى 3 نقاط فقط للصعود.

السيناريو الرابع

المباراة القادمة أمام ساجرادا في أنجولا والمباراة التي بعدها أمام أبو سليم الليبي خارج الديار أيضًا الفوز في مباراة والتعادل في أخرى سيضع الفارس الأبيض ضمن قائمة المتأهلين، لكن بشرط خسارة أبو سليم أي مباراة قادمة.

السيناريو الخامس

يجب على الزمالك الفوز في مباراتين من ثلاثة، وحصد 6 نقاط بالإضافة إلى 9 نقاط، ليكون مجموع نقاط الفريق 15 نقطة، دون النظر إلى موقف أي فريق آخر في المجموعة.

وإليكم ترتيب المجموعة الثانية في الكونفدرالية:

المركز الأول - الزمالك - 9 نقاط

المركز الثاني - أبو سليم - 6 نقاط

المركز الثالث - ساجرادا - 3 نقاط

المركز الرابع - سوار – 0 نقطة