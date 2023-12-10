بصورة مع مبابي.. تعليق مصطفى محمد على هدفه في باريس سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق الدولي المصري مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت ومنتخب مصر، على تعادل فريقه أمام باريس سان جيرمان، في إطار منافسات مسابقة الدوري الفرنسي موسم 2023/24.

ونشر مصطفى محمد صورة تجمعه بالنجم الفرنسي كيليان مبابي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلًا: "كل يوم هو فرصة متجددة في شكل تحدي".

وسجل مصطفى محمد هدف نانت في شباك باريس سان جيرمان الذي فاز في نهاية المباراة بهدفين مقابل هدف.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة، ويحتل نانت المركز التاسع برصيد 18 نقطة.

ويحتل مصطفى محمد المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 6 أهداف، بينما يتصدر القائمة كيليان مبابي برصيد 15 هدفًا.