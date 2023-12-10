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بطولة العالم للأندية: المنهالي بدلاً من لويس فيليبي المصاب في صفوف الاتحاد

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الرياص - اسماء السيد - الرياض: أعلن نادي الاتحاد السعودي تلقيه موافقة رسمية من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على استبدال اللاعب لويس فيليبي المصاب من قائمته المشاركة بمونديال الأندية.

وقال نادي الاتحاد في بيان رسمي عبر موقع "اكس" إلى أنه سيتم تسجيل اللاعب سويلم المنهالي بدلاً من البرازيلي لويس فليبي الذي تعرض للإصابة سيغيب عن المشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي فريق الاتحاد نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلاندي الثلاثاء في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويلعب الفائز من مواجهة الاتحاد ضد أوكلاند أمام الأهلي المصري مساء الجمعة المقبل في ربع نهائي مونديال الأندية المقام في جدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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