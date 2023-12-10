الشباب يصطدم بالنصر في موقعة كأس الملك

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ويسعى كل فريق إلى بلوغ دور نصف النهائي والخروج بلقب جديد لا سيما فريق الشباب بعد أن فات عليه هذا الموسم المنافسة على لقب دوري روشن السعودي، وبحثه عن مراكز الوسط في سلمه.
والندية بين الفريقين لم تنقطع حيث إن الشباب لازال يحمل لاعبوه بين صدورهم الخسارة التي تلقوها برباعية نظيفة في الجولة الرابعة من الدوري، ويريدون أن يؤكدوا حضور شخصيتهم الكروية في اللقاء، بعد أن سجلوا تعادلهم دون أهداف في لقاء كأس الملك سلمان للأندية العربية.
قبل المواجهة:
- تواجه الفريقان في بطولة كأس الملك في 4 مباريات.
- كسب النصر 3 مواجهات، بينما حقق الشباب فوزا وحيدا.
- سجل النصر 8 أهداف، في حين سجل الشباب 5 أهداف.
- الشباب بطل الكاس 3 مرات(2008، 2009، 2014).
- الشباب وصيف البطولة 3 مرات (1969، 1979، 2013).
- النصر بطل الكأس 6 مرات(1976، 1974، 1981، 1986، 1987، 1990).
- ووصيف لها في 8 مرات (1967، 1971، 1972، 1988، 2012، 2014، 2015، 2020).
- السنغالي ساديو ماني، سوف يغيب عن اللقاء بسبب تعارض المباراة مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية الأفريقية الذي سيقام اليوم.
- سيتمكن الأرجنتيني إيفر بانيغا من المشاركة في لقاء اليوم ولن تؤثر عليه البطاقة الحمراء التي نالها في لقاء فريقه الماضي أمام الاتفاق في دوري روشن السعودي لاختلاف المسابقة، ولتدخله العنيف وليس المشين.
- يغيب دينيمو الليث الشبابي الكولمبي كويلار بعد طرده في مباراة الاتفاق، وإيقافه مباراتين للسلوك المشين.
- بدأ النصر مشواره بفوز عريض على أحد بنتيجة 5/1، قبل أن يتغلب على الاتفاق بهدف نظيف في دور الـ16.
- الشباب استهل مبارياته بالفوز على الباطن بهدفين لهدف، ثم الانتصار على الفتح بنفس النتيجة.
- الشباب صاحب النتائج الأعلى في مواجهاته مع النصر، فقد فاز على النصر في دوري المحترفين بالعام 2004 بواقع 6 أهداف مقابل هدف وحيد، وفاز في العام 2021 بأربعة أهداف نظيفة.
- فاز النصر على الشباب في آخر لقاءاتهما خلال دوري روشن بأواخر أغسطس الماضي، بأربعة أهداف نظيفة، وسجل النصر أعلى نتيجة على الشباب عام 1980 بـ 5 أهداف مقابل هدفين.
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