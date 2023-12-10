الهلال يدافع عن لقبه أمام التعاون

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الأزرق العاصمي الذي يملك أعلى سلسلة انتصارات هذا الموسم يرغب في مواصلة تحطيم الأرقام وبلوغ دور الثمانية من خصم لا يقل قوة عن الفريق الهلالي فريق التعاون الذي يتواجد في المركز الرابع في مسابقة الدوري.
واستعاد البرتغالي خورخي خيسوس خدمات مدافعه الدولي علي البليهي الموقوف في مسابقة الدوري بعد طرده المباشر في الديربي الماضي الذي جمع الهلال بالنصر وانتهى بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل شهدت تألق المدافع علي البليهي.
وعلى الجانب الآخر يدخل فريق التعاون لقاء الهلال باحثا عن إحداث المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى دور الأربعة من فريق الهلال الذي سبق وأن دربه البرازيلي شاموسكا مدرب فريق التعاون الحالي.
التعاون الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد فوزه في الجولتين الماضيتين في مسابقة الدوري أمام فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف وعلى فريق الشباب بهدفين مقابل هدف يسعى إلى مواصلة تحقيق الانتصارات وإقصاء حامل اللقب فريق الهلال.
شاموسكا أنهى تحضيرات فريقه قبل السفر إلى مدينة الرياض بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.
ويعول جمهور سكري القصيم على نجوم الفريق يأتي في مقدمتهم قائد الفريق أشرف المهديوي إضافة إلى هداف الفريق جواو بيدرو إلى قيادة الفريق نحو خطف بطاقة التأهل.
نقاط قبل المواجهة:
- الهلال يملك سلسلة أطول عدم خسارة هذا الموسم بـ24 لقاء.
- التعاون يملك أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الملك 5-0.
- هداف الهلال هذا الموسم ألكسندر ميتروفيتش.
- هداف التعاون هذا الموسم جواو بيدرو.
- تأهل الهلال إلى دور الـ8 بعد فوزه على الحزم 3-0.
- تأهل التعاون إلى دور الـ8 بعد فوزه على الوحدة 2-0.
- الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين ياسر القحطاني 5 أهداف.
- حقق الهلال لقب البطولة 10 مرات وكان وصيفا في 8 نهائيات.
- حقق التعاون لقب البطولة مرة واحدة وحل وصيفا مرتين.
- يوجد الهلال في المركز الأول في مسابقة الدوري برصيد 44 نقطة.
- يوجد فريق التعاون في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.
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