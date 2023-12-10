الهلال يدافع عن لقبه أمام التعاون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الهلال لإكمال رحلته المثالية واستمرار توهجه في جميع المسابقات هذا الموسم، وذلك عندما يخوض اختبارا صعبا أمام فريق التعاون في الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد في الملز عند الساعة 5:45 مساء.

الأزرق العاصمي الذي يملك أعلى سلسلة انتصارات هذا الموسم يرغب في مواصلة تحطيم الأرقام وبلوغ دور الثمانية من خصم لا يقل قوة عن الفريق الهلالي فريق التعاون الذي يتواجد في المركز الرابع في مسابقة الدوري.

واستعاد البرتغالي خورخي خيسوس خدمات مدافعه الدولي علي البليهي الموقوف في مسابقة الدوري بعد طرده المباشر في الديربي الماضي الذي جمع الهلال بالنصر وانتهى بفوز الهلال بثلاثة أهداف دون مقابل شهدت تألق المدافع علي البليهي.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق التعاون لقاء الهلال باحثا عن إحداث المفاجأة وخطف بطاقة التأهل إلى دور الأربعة من فريق الهلال الذي سبق وأن دربه البرازيلي شاموسكا مدرب فريق التعاون الحالي.

التعاون الذي استعاد نغمة الانتصارات بعد فوزه في الجولتين الماضيتين في مسابقة الدوري أمام فريق الفيحاء بأربعة أهداف مقابل هدف وعلى فريق الشباب بهدفين مقابل هدف يسعى إلى مواصلة تحقيق الانتصارات وإقصاء حامل اللقب فريق الهلال.

شاموسكا أنهى تحضيرات فريقه قبل السفر إلى مدينة الرياض بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء.

ويعول جمهور سكري القصيم على نجوم الفريق يأتي في مقدمتهم قائد الفريق أشرف المهديوي إضافة إلى هداف الفريق جواو بيدرو إلى قيادة الفريق نحو خطف بطاقة التأهل.

نقاط قبل المواجهة: