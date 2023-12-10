شكرا لقرائتكم خبر السعودية تحتضن دورة كبير «مدربي البولينج» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الأولمبياد الخاص السعودي بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الدورة الإقليمية لإعداد كبير مدربي البولينج للأولمبياد الخاص، والتي تقام بالدمام في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، والتي دعت إليها الرئاسة الاقليمية للأولمبياد الخاص الدولي والأولمبياد الخاص السعودي، وتشهد مشاركة 13 دولة عربية هم الإمارات، مصر، موريتانيا، عمان، الجزائر، تونس، سوريا، البحرين، الكويت، ليبيا، المغرب، لبنان، والسعودية الدولة المنظمة.

وأكد مدير عام الرياضة والتدريب عماد محي الدين، أن تلك الدورة تأتي استكمالا لخطة الدورات التدريبية التي اعتمدها الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبدالوهاب، والذى أوصى بضرورة تكثيف إقامة الدورات التدريبية لإعداد كبير مدربين في الرياضات الـ26 الأولمبية والسبع رياضات الشتوية، لتعويض فترة تجميد النشاط لعامين بسبب جائحة كورونا، وأن تلك هي الدورة الثالثة التي تستضيفها السعودية بعد دورة ألعاب القوى والسباحة.

وتشهد المملكة حراكا رياضيا كبيرا تزامنا مع استضافتها عددا من البطولات العالمية.