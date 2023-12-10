السعودية تحتضن دورة كبير «مدربي البولينج»

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وأكد مدير عام الرياضة والتدريب عماد محي الدين، أن تلك الدورة تأتي استكمالا لخطة الدورات التدريبية التي اعتمدها الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبدالوهاب، والذى أوصى بضرورة تكثيف إقامة الدورات التدريبية لإعداد كبير مدربين في الرياضات الـ26 الأولمبية والسبع رياضات الشتوية، لتعويض فترة تجميد النشاط لعامين بسبب جائحة كورونا، وأن تلك هي الدورة الثالثة التي تستضيفها السعودية بعد دورة ألعاب القوى والسباحة.
وتشهد المملكة حراكا رياضيا كبيرا تزامنا مع استضافتها عددا من البطولات العالمية.
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